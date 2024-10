Sabato l’addio a Tiziano Locatelli morto in un incidente in moto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sant’Omobono Terme. Si terrannomattina (5 ottobre) alle 10, nella chiesa parrocchiale di Selino Basso, i funerali di, il 53enne di Sant’Omobono Terme rimasto vittima di un tragicostradale martedì pomeriggio ad Almenno San Bartolomeo. Il dramma si è consumato intorno alle 17,45 sulla provinciale all’altezza del mobilificio Rota. Ilciclista, in sella al suo scooter TMax, viaggiava in direzione Barzana, quando si è scontrato con un’auto Opel Corsa che si stava immettendo da via Aldo Moro. Illeso il ragazzo al volante, appena uscito dal lavoro. Professione autista,era molto conosciuto perché insieme al padre Luigi aveva gestito il bar “Juve” in paese. Lascia nel dolore la madre, Letizia, con la quale viveva a Sant’Omobono.