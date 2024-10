REAZIONE A CATENA BATTUTA DALLA RUOTA DELLA FORTUNA | CHE SUCCEDE AL PRESERALE DI RAI1?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildiè sempre stato un treno ad alta velocità con distacchi importanti su quello di Canale 5. La sfida trae Laha cambiato gli equilibri. Lunedì scorso, complice un pomeriggio molto performante grazie al super traino di Amici che aha fatto alzare tutti i programmi a seguire, c’è stato il sorpasso. Il game show di Gerry Scotti, tornato in onda come omaggio per i 100 anni di Mike Bongiorno, ha superato quello di Pino Insegno. Di un soffio ma il dato segnala criticità. Cosaaldi? Pino Insegno non è più quello che condusse il quiz anni fa ma viene visto da molti come l’uomo televisivo più vicino al Governo Meloni. Il vero problema riguarda però la stanchezza di. Da appuntamento estivo come è stato dal debutto, perfetto nel periodo dei cruciverba, si è dilatato fino a 6 mesi.