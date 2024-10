Pomeriggi in musica Mario Moretti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Venerdì 4 ottobre a Como alle 17.00 nella Chiesa SS. Trinità della Fondazione Cardinal Ferrari in viale Cesare Battisti 8 a Como, avrà luogo il secondo dei tre concerti “in“. L’incontro dal titolo “Illuminata: Quartetti con flauto nel secolo dei lumi“, proporrà tre quartetti con flauti diversi e un trio d’archi: di Fiorillo, Quartetto per flauto ed archi, di Mozart, Quartetto per flauto ed archi e di Haydn il Trio per archi. Inoltre di Viotti il Quartetto per flauto e archi. Suoneranno Silvia Tuja al flauto, Matilde Tosetti al violino, Lucaalla viola e Paolo Beschi al violoncello.