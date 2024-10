Nel dibattito tra vice Vance in vantaggio poi Walz sferra il colpo 6 gennaio

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tanto rumore per nulla? Quasi. Iltra Time JDospitato nel quartier generale del network Cbs a New York, ha visto i due candidati adi Kamala Harris e Donald Trump rispondere ad una valanga di domande poste dalle due anchor Norah O’Donnell e Margaret Brennan. Le due giornaliste sono state in gamba nel tenere sotto controllo lo show, ma è incredibile che tra le domande hanno “dimenticato” una sulla guerra in Ucraina, dato che gli americani restano in apprensione dopo che la Russia ha minacciato più volte l’Occidente di rischiare il conflitto nucleare. Ilha messo a nudo il divario politico tra i due partiti su questione come immigrazione, aborto e politica estera.