Meteo mercoledì tempo instabile e perturbato

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Un vortice di bassa pressione sul Mare del Nord (Dagmar secondo l’università di Berlino) pone le basi per un peggioramento atteso sull’Italia a partire da stanotte e che ci accompagnerà fino al weekend. Dagmar è nato sull’Atlantico ma nelle prossime 24h subirà una trasformazione a causa di una rimonta anticiclonica che proprio dall’Atlantico punterà verso il Regno Unito e la Scandinavia. Questo ponte anticiclonico metterà in movimento una massa d’aria più fredda di matrice baltica che si dirigerà verso ovest agganciando il minimo e trascinandolo verso sud fino a farlo riorganizzare in area mediterranea. L’evoluzione richiederà alcuni giorni e come ben sappiamo porterà malsu gran parte della Penisola conrali, nubifragi e anche un consistente calo delle temperature a partire da giovedì.