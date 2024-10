La versione di Manomozza | Nessuna estorsione Ma resta in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Macerata, 2 ottobre 2024 – Convalidato l'arresto dell'ex boss "", finito in manette domenica scorsa con l'accusa di tentataa un imprenditore del Fermano. Oggi Salvatore Annacondia, 67 anni, era in video-collegamento daldi Fermo per l'udienza di convalida. Il giudice Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare in. L'ex boss pugliese (a cui sono stati attribuiti settanta omicidi), difeso dall'avvocato Gabriele Cofanelli,in. Il 67enne, arrivato a Civitanova sotto protezione dopo essere diventato collaboratore di giustizia, ha negato ogni responsabilità, dicendo che quei 5mila euro che aveva con sé l'imprenditore del fermano che ha chiesto aiuto alla polizia, gli erano stati offerti da una terza persona.