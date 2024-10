Joker verrà realizzato anche uno spin-off su Harley Quinn? Il regista fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo l'arrivo del secondo capitolo con Joaquin Phoenix, ci sarebbe materiale per un film dedicato solo al personaggio di Lady Gaga? Cinque anni dopo l'uscita del primo- che ha incassato più di un miliardo di dollari e ha fatto vincere un Oscar a Joaquin Phoenix - è arrivato oggi nelle sale il sequel, che dovrebbe sancire la fine della storia dei personaggi per lo sceneggiatore eTodd Phillips.: Folie à Deux vede l'Arthur Fleck di Phoenix incontrare l'amore della sua vita,(interpretata da Lady Gaga), mentre è rinchiuso all'Arkham State Hospital in attesa del processo per i suoi crimini come. Alla prima del film a Los Angeles, lunedì scorso, Phillips ha ammesso di essere