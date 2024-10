Inchiesta ultras i pm duri sull’Inter | in questo modo favorisce illeciti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una società che “cede alle pressioni” della curva e che deve rivedere la sua struttura organizzativa per eliminare “situazioni tossiche“. E’ il ritratto che la procura di Milano fa dell’Inter nell’che ha portato ad azzerare le due curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Lo riporta l’Adnkronos. Le pressioniNell’ordinanza di custodia cautelare firmata dai pm Sara Ombra e Paolo Storari, si sottolinea come il club “cede alle pressioni” del capo ultrà Marco Ferdico che chiede sempre più biglietti per la curva Nord, e come dietro di lui ci sono Andrea Beretta e Antonio Bellocco, “cioè un delinquente comune da anni dedito a commettere atti di violenza all’interno dello stadio” il primo, ed “esponente di rilievo della famiglia mafiosa” di Rosarno l’altro. I tre, arrestati, devono rispondere anche di associazione per delinquere con l’aggravante mafiosa.