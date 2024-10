Incendio Kemipol | Forum H2O divulga sconvolgente documento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Teramo -H2Odel Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo del 2021. Avvertiva dei gravi rischi nell’ambito della proposta dell’azienda di aumentare la capacità di stoccaggio di prodotti chimici pericolosi. “Necessario valutare gli impatti in caso di incidente e le misure di mitigazione previste” Il tecnico comunale di Pineto metteva a verbale la richiesta “di conoscere le procedure operative redatte dall’azienda che dimostrino quali sono le azioni da attuare per prevenire, contenere ed eliminare le criticità ambientali che dovessero presentarsi in casi di disastri”H2O “Il Comitato V.I.A. chiese molti approfondimenti anche sull’applicabilità, in base ai quantitativi detenuti, della normativa sugli impianti a rischio di incidente rilevante e sulla falda acquifera, rinviando a V.I.A.