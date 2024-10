Il rimpasto di Pilotto Via Giada Turato entra Irene Zappalà Ritocchi alle deleghe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si attendeva dallo scorso 22 agosto, e il nome è arrivato.sarà la nuova assessora alla Mobilità, viabilità e trasporti di Monza. Come promesso ancora una donna, e sempre del Pd, a prendere il posto dell’ex assessora(nel fotone col sindaco), destituita dal ruolo a sorpresa in un giorno come un altro dell’ultima decade agostana. L’altro ierisi è dimessa dall’incarico di assessora alla Cultura del Comune di Nova Milanese, dov’era in carica dal 21 giugno del 2023, a suggello di un brillante avvio di carriera politica, nonostante la giovane età (34 anni), che l’hanno vista candidata ancheelezioni regionali del Pd e chiamata, a fine 2023, nella segreteria regionale del partito. Di professione è funzionaria della sede provinciale della Cgil, con una vasta esperienza nel settore delle vertenze e degli affari legali.