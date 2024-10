Gomorra svelati titolo e regista principale della serie prequel

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildiha ora unufficiale e un; a dirigere– Le origini, infatti, sarà Marco D’Amore, interprete di Ciro di Marzio nellaoriginale, e già dietro la macchina da presa per il film spinoff L’immortale. A presentare il progetto, lo stesso Di Marzio, in un video targato Sky, di cui vi proponiamo qui sotto i passaggi salienti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) “Sono qui per dirvi che racconteremo le originistoria di, cioé dove e quando sono cominciate le avventure dei nstri personaggi, i loro sogni, le loro ambizioni, i loro desideri.