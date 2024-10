Franci il Re è pronto | Sarà un’annata di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da anni ormai è considerato tra i i migliori produttori di olio d’Italia. In questi giorni sta preparando ad aprire il suo frantoio, a Montenero d’Orcia, in vista di una ristrutturazione potente, investimenti mirati (verrà ampliata anche tutta la struttura con la nascita di una nuova linea di trasformazione) per migliorare ancora di più un prodotto già eccellente. Giorgioè ormai una certezza nel mondo dell’olivicoltura. La sua azienda e il suo olio, che viene prodotto sulle colline di Seggiano, hanno collezionato decine di premi a livello mondiale. E a ottobre per lui, inizia l’ennesima avventura. "Lunedì - inizia - apriamo il nostro frantoio e le prime olive diventeranno olio. La produzione quest’anno, almeno dalle previsione, dovrebbe essere soddisfacente".