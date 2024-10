Fontana sul Napoli | La quadra è stata trovata e bisogna andare dritti su questa strada

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Gaetano, ex centrocampista del, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica “MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero. Questo programma, dedicato esclusivamente al Calcio, offre approfondimenti sui temi più caldi legati alla s, anche prendendo spunto dai contenuti presenti sul sitoMagazine.Com. La trasmissione è in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, e viene condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Gaetanosui progressi della se su Conte Gaetano, durante il suo intervento a “MAGAZINE LIVE”, ha commentato la crescita continua del. Ha sottolineato che ogni partita ha una storia a sé e che non sempre si può essere al massimo della brillantezza.ha evidenziato altri aspetti fondamentali, come la componente mentale e la personalità della s