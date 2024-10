Fiera toscana del lavoro 2024 | quasi 900 posti ricercati

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)del900diCon una formula rinnovata, riapre per la terza edizione ladel. Questa volta sia in Fortezza da Basso a Firenze, dall’8 al 10 ottobre prossimi, sia in modalità diffusa nei Centri dell’impiego di tutta la regione il lunedì e il venerdì della stessa settimana. Laè l’evento di Regionee Agenzia regionaleper l’impiego che fa incontrare direttamente cittadine e cittadini in cerca di occupazione e aziende in cerca di personale. “Gli ottimi risultati delle precedenti edizioni ci hanno portato ad arricchirla diffondendola in tutta la, attività ”, spiega il presidente di RegioneEugenio Giani. “Per lailè una priorità e restiamo al fianco di chi cerca occupazione.