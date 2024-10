Dopo BlackRock tocca a Microsoft Tutto sull’incontro Meloni-Smith

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Larry Fink, numero uno di, ospitato lunedì, oggi Giorgia, presidente del Consiglio, ha accolto a Palazzo Chigi Brad, presidente di. L’investimento Il gruppo americano ha annunciato che prevede un investimento di 4,3 miliardi di euro nei prossimi due anni per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di intelligenza artificiale. È il più importante piano del gruppo di Redmond in Italia fino a oggi e a esso sarà affiancato un programma di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione di Italiani entro la fine del 2025. La Cloud Region ItalyNorth, riporta un comunicato, diventerà una delle più grandi Regioni data center dinel continente e svolgerà un ruolo cruciale nel soddisfare i requisiti europei di data boundary.