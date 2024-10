Donna in giacca e cravatta | apogeo di una femminilità rigorosa

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Life&People.it Comunicare, veicolare un messaggio, pur evitando di ricorrere alla banalità del verbo. Le sonorità di un grido di protesta si ritraggono di fronte al potere seduttivo, magico e dirompente, della moda che, da sempre, rappresenta la sublimazione della potenza del linguaggio non verbale. Una duttilità silenziosa che ha saputo nel tempo farsi carico di un’eredità importante, per contribuire alla causa delle donne, vestendole di eleganza ma soprattutto di dignità e autorevolezza. Concedendo loro, per prima, di far sentire la propria voce – senza averne ancora il diritto ufficiale -, grazie al vigore comunicativo di una, che sfilando i capi al guardaroba maschile ha tratteggiato una nuova concezione di