Crisi Bellco accelerare sul piano industriale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In vista della scadenza del 30 novembre quando le sei realtà industriali e finanziarie interessate a rilevare la Mozarc -dovranno presentare il, la politica riaccende i fari su questa storica azienda del Distretto biomedicale. Dopo l’incontro romano in sede di Mimit del 17 settembre scorso che ha allontanato il pericolo della perdita dei 320 posti di lavoro della catena produttiva, ad incalzare il Governo per un efficaceè la parlamentare M5s modenese Stefania Ascari. "E’ importante che le risposte del Governo sullaMozarc, ex, – dice Ascari in una interrogazione – arrivino rapidamente in modo da garantire il mantenimento della piena occupazione e la continuità produttiva del distretto biomedicale modenese, per il quale si chiede l’abrogazione del payback".