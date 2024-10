Conte provoca la Juventus | quella frase di Thiago Motta che non ha digerito

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) C’è unaparticolare diche forse Antonionon haparticolarmente: ecco la risposta del tecnico del Napoli Antonioè attentissimo ai dettagli e non tralascia assolutamente nulla. Neanche i commenti dei colleghi avversari devono passare sotto traccia. E infatti il mister del Napoli ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro ae gli altrinder per la corsa Scudetto. In più circostanze, il tecnico azzurro ha ribadito che l’obiettivo stagionale è rientrare tra le prime quattro della Serie A. Ergo, tornare in Champions League.ha anche sottolineato che i tifosi devono continuare a sognare la vittoria dello Scudetto. D’altronde, se si togliessero i sogni ai tifosi non rimarrebbe più nulla del gioco del calcio.