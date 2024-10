Conte batte anche Spalletti | spunta un dato che fa volare il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Antonioha già battuto Lucianounche fai tifosi del. Di cosa si tratta E’ ritornato l’entusiasmo in casa, come non si vedeva dai tempi dello Scudetto, anzi, di più. E a parlare sono i numeri e quelli non mentono mai. Sì perché il calcio di Antonionon sarà spettacolare come quello di Luciano, ma l’impatto che ha avuto sull’ambiente partenopeo il tecnico leccese è sotto gli occhi di tutti. Il Maradona è tornato ad urlare di gioia, ad emozionarsi e a supportare una squadra vincente. Siamo solo all’inizio della stagione e questo va sottolineato. Il campionato è lunghissimo ed è impossibile pronosticare dove arriverà questa squadra, ma un avvio così, forse, non se l’aspettava nessuno.