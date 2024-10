Comune Viareggio Fabbro cercansi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) TECNICIConcorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Operatori esperti ai sensi del vigente Ccnl Funzioni Locali con profilo professionale di TECNICO MANUTENTIVO, di cui n. 1 unità con mansioni di MURATORE, n. 1 unità con mansioni die n. 1 unità con mansioni di ADDETTO ALLA SEGNALETICA STRADALE. Scadenza 15/10/24 https://shorturl.at/Saf7a ORDINE AVVOCATI DI LUCCA Concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato a tempo pieno ed indeterminato Area degli Assistenti del Ccnl “Funzioni Centrali” corrispondente ad ex Comparto Enti Pubblici non Economici – posizione economica B1, profilo professionale OPERATORE AMMINISTRATIVO. Scadenza 14/10/24 https://shorturl.