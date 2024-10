Come saranno dal 2025 i carrelli dei supermercati | rivoluzione in arrivo Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La spesa al supermercato sta perre in modo radicale. Entro il, i tradizionalidei, quelli che tutti conosciamo e che richiedono una moneta per essere sbloccati,sostituiti daintelligenti. L’esperienza d’acquisto sarà rivoluzionata con l’introduzione di tecnologia all’avanguardiaNFC (Near Field Communication) e QR code, trasformando il modo in cui facciamo la spesa, rendendolo più veloce, comodo e interattivo grazie al semplice utilizzo del proprio smartphone. Vediamo assiemesi concretizzerà tale innovazione.deiintelligenti:dalI nuovideinon avranno bisogno di monete o gettoni: basterà avvicinare il proprio smartphone al lettore NFC del carrello o scansionare un codice QR. Una volta fatto, il carrello si sbloccherà e sarà pronto all’uso.