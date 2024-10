Cody Rhodes | Ci sono grandi implicazioni per il titolo a Crown Jewel

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha appena lasciato un enorme indizio su ciò che sta per accadere in WWE, e i fanin fermento! Durante la sua apparizione del 2 ottobre 2024 al “The Pat McAfee Show”, l’Undisputed WWE Champion ha lasciato trapelare uno spoiler importante che haper iloltre l’evento WWE Bad Blood 2024 di questo fine settimana. Mentre chiacchierava con l’ex commentatore WWE Pat McAfee,è stato interrogato sul suo prossimo match di coppia insieme a Roman Reigns contro la Bloodline, che si terrà questo sabato a Bad Blood ad Atlanta, GA.accenna a una grande svolta per ila WWEMcAfee ha fatto notare che, essendo un match di coppia, ildi campione indiscusso WWE dinon sarà in palio. È stato in quel momento cheha casualmente lanciato una bomba che ha fatto parlare tutti sui social media.