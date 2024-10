Champions Atalanta scatenata | tris in casa dello Shakhtar

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Prima vittoria stagionale inLeague per l’, che travolge insua loDonetsk per 3-0. Gara senza storia, risolta dai nerazzurri di Gasperini già dopo il primo tempo con le reti di Djimsiti e Lookman. Nella ripresa è Bellanova a firmare il. Per tutti e tre i marcatori nerazzurri è il primo gol in carriera in. Prova straripante dei ragazzi di Gasperini, che hanno dominato in lungo e in largo la partita colpendo anche un palo e una traversa con Zappacosta e Lookman.annientato dalla maggior qualità e fisicità dei nerazzurri, la compagine ucraina di fatto non è mai riuscita ad impensierire seriamente Carnesecchi.