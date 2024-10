Carceri minorili mai così piene | in due anni più 50 per cento E i ragazzi sono inascoltati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È stato presentato stamattina a Roma il dossier dell’associazione Antigone dal titolo “A un anno dal Decreto Caivano”, che fa il punto sulla situazione tragica delleitaliane. Un’urgenza che sentivamo con forza, in quanto mai in passato – nonostante la nostra lunga esperienza nel monitoraggio delle condizioni di detenzione – avevamo incontrato una situazione paragonabile a quella attuale. Difficile immaginare come potrà finire questa storia: per adesso non si intravede alcuna via di uscita. Nellesi respira una tensione mai vista prima, data dall’affollamento e dal progressivo irrigidimento del sistema. Da tanti istituti penali per minorenni ci segnalano la chiusura di attività, le difficoltà per i volontari, il ritorno a un modello di detenzione fatto solo di cancelli e sbarre, i trasferimenti forzati.