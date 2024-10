Bayer Leverkusen-Milan Boban attacca Paulo Fonseca | prova convincente? Come fa a dire una cosa del genere Le parole

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), dopo la sconfitta aZvonimirnon va leggero eper le dichiarazioni. LeIldistecca anche la seconda in Champions League. Contro ildi Xabi Alonso finisce 1-0 per i tedeschi, unadeludente, soprattutto nel primo tempo e fino almeno al goal del vantaggio dei padroni di casa. Nonostante ciò, l’ex tecnico del Lille ha voluto elogiare i suoi giocatori, definendola lamigliore della stagione fino ad ora. Non si fa attendere la replica di Zvonimir, che nel sentire le dichiarazioni del mister portoghese si trova in pieno disaccordo. L’ex giocatore dei rossoneri definisce la partita del diavolo difficile da spiegare, ma dominata per gran parte dai tedeschi, almeno fino al goal di Boniface che ha determinato il vantaggio: Non sono d’accordo con l’analisi fatta dal mister.