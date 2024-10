Arresti ultras Abodi | raggiunto punto di non ritorno Si riprenda carta dei doveri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Sottovalutare questi casi e voltarsi dall’altra parte non è mai conveniente, e tradisce la memoria di persone che, per non voltarsi dall’altra parte, hanno perso la vita. Ci troviamo di fronte a una questione di criminalità, e va affrontata con fermezza, valori, principi, coerenza e continuità nel tempo. I club devono considerare due aspetti: le indagini dimostreranno se hanno avuto responsabilità o meno, ma anche i club non coinvolti direttamente possono dimostrare coerenza con i principi che auspichiamo, utilizzando lo strumento del non gradimento, già adottato da due società“. È quanto dichiarato ai microfoni di Rtl 102.5 dal ministro dello Sport, Andrea, parlando dell’inchiesta che ha portato aglideglidi Inter e Milan.