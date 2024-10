Villa Casati accessibile ai disabili grazie al comitato Zerobarriere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Battaglia vinta quella delCologno,che a giugno aveva lanciato la campagna “un mattoncino per una rampa”. L’iniziativa si proponeva di raccogliere mattoncini Lego da usare per realizzare uno scivolo pere non solo. "Il messaggio è quello di sensibilizzare sul tema delle barriere architettioniche e sulla necessità del loro abbattimento". La rampa verrà ora realizzata da Talents Lab, un gruppo di ragazzi con spettro autistico, con il supporto di una cooperativa sociale della provincia di Padova. "Nella campagna sono state coinvolte la rete del volontariato sociale di Cologno, la Pieve con il bistrò Quanto Basta, la cooperativa sociale Spazio aperto servizi, che ha collocato uno dei contenitori nel suo punto vendita che gestisce all’ospedale San Raffaele".