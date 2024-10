Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)DEL 1 OTTOBREORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA OSTIENSE E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, VI ANTICIPIAMO CHE DA GIOVEDì 3 FINO A DOMENICA 6 OTTOBR, IN OCCASIONE DELLA 33ESIMA EDIZIONE DEL ROMICS, PREVISTO UN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEI TRENI SULLA FL1 ORTE--FIUMICINO. GLI INGRESSI PRESSO LA FIERA DISARANNO ACCESSIBILI DALLE 10 ALLE 19.