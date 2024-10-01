Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 10:30 (Di martedì 1 ottobre 2024) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA OSTIENSE E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, VI ANTICIPIAMO CHE DA GIOVEDì 3 FINO A DOMENICA 6 OTTOBR, IN OCCASIONE DELLA 33ESIMA EDIZIONE DEL ROMICS, PREVISTO UN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEI TRENI SULLA FL1 ORTE-Roma-FIUMICINO. GLI INGRESSI PRESSO LA FIERA DI Roma SARANNO ACCESSIBILI DALLE 10 ALLE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09:45 - RITARDI FINO A 20 MINUTI. VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 09. RALLENTAMENTI IN USCITA TRA VIALE TOGLIATTI E IL GRA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. SULL’ARDEATINA FILE PER INCIDENTE DAL DIVINO AMORE AL GRA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09:15 - CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA SPINACETO E L’EUR IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA ROMA-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IMPORTANTI DISAGI SUL TARTTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA E TRA VIALE TOGLIATTI E IL ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 08:45 - PRIMI DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA L’APPIA E IN ESTERNA TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
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