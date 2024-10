Ultime Notizie Roma del 01-10-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)dailynews radiogiornale la giornata Ben ritrovati d’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ne andiamo in Medio Oriente le truppe italiane sono entrata in Libano coperte da Raid aerei è iniziata la battaglia di terra per un’ora un’operazione mirata è limitata per distruggere infrastrutture militari via Ribolla lo fa sapere il DF del passo avanti ormai attesa è arrivato dal dipartimento di stato americano informato di Israele delle sue intenzioni i media libanesi hanno riferito poco dopo di colpi di artiglieria vicino ai villaggi frontalieri di verza al mare c’è una cura per progetto i militari italiani in Libano sono i bunker una inutile non è un obiettivo degli attacchi nella notte Un forte boato udito a Tel Aviv esplosione a Damasco in Siria attivata la difesa antiaerea è ancora rimaniamo all’estero Iraq attacco contro una base americana vicino all’aeroporto ...