The Next Three Days | dal cast alla storia vera le curiosità sul film con Russell Crowe

(Di martedì 1 ottobre 2024) The: dal, lesulconCosa saresti disposto a fare per salvare la persona che ami? Da questo quesito è partito il regista Paul Haggis, reduce dall’Oscar vinto nel 2006 per ilCrash – Contatto fisico, per dar vita al suo nuovo. Questo si intitola The(qui la recensione), ed è arrivato al cinema nel 2010, raccontando unaricca di passioni, tradimenti e verità nascoste, con colpi di scena pronti a sorprendere continuamente lo spettatore. Taleè il frutto di un riadattamento di quella già raccontata nelfrancese Pour elle, di Fred Cavayé, facendo dunque deldi Haggis un vero e proprio remake. Imbattutosi nella pellicola francese, il regista premio Oscar rimase affascinato dforza dei sentimenti in essa manifestati.