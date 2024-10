Strage di bambini in Thailandia | bus di studenti a fuoco 25 morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 –dioggi in. Una gita scolastica si è trasformata in una tragedia che sgomenta. Un bus ha presoe non ha lasciato scampo a 22e tre insegnantiin gita scolastica che ha presonella provincia di Pathum Thani, alle porte della capitale Bangkok. Lo riporta il Bangkok Post. A bordo dell’autobus c’erano 38- tradi un asilo e adolescenti - e sei insegnanti della scuola Wat Khao Praya Sangkharam del distretto di Lan Sak, nella provincia di Uthai Thani. Il vice comandante della polizia provinciale, Sillakhom Iemwon, ha inoltre confermato che 19 persone sono state tratte in salvo e sono state ricoverate in vari ospedali.