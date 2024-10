Sony Pictures lascia il Ceo Tony Vinciquerra | al suo posto Ravi Ahuja

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Ceo diEntertainmentha annunciato le dimissioni a partire dal 2 gennaio 2025. Passerà le redini a, attuale presidente e Coo della casa di produzione cinematografica, mantenendo invece un ruolo consultivo di presidente non esecutivo per tutto l’anno. «Non è una decisione improvvisa, ma l’esito di un processo», ha spiegato all’Hollywood Reporter. «Due anni e mezzo fa quando ho firmato l’ultimo contratto, sapevo che l’obiettivo era preparareper la promozione». Amministratore delegato degli studios dal 2017, ha guidato l’azienda durante i difficili anni del Covid-19 e degli scioperi di Hollywood. Entusiasta anche il suo successore, entrato innel 2021 e a stretto contatto conPlayStation: «È un privilegio per me prendere il timone», ha detto a Variety.