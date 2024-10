Slovan Bratislava-Manchester City | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. Gli inglesi cercano il primo successo In europa contro un avversario per nulla irreprensibile.si giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21 presso il Narodny futbalovy Stadion: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Esordio da incubo per i padroni di casa che hanno perso per 5-1 in Scozia contro il Celtic. Servirà un’impresa titanica alla squadra di Weiss per tenere testa agli inglesi. In campionato hanno mantenuto il primato dopo il 4-2 rifilato al Michalovce. Momento non fortunato per i Citiziens, che hanno steccato all’esordio in Champions League pareggiando a reti bianche contro l’Inter e in campionato non sono andati oltre tre pareggi nelle ultime tre uscite.