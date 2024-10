Sella l’atteggiamento giusto che volevo Nicolai | Questo gruppo ci tiene molto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Buona la prima, come due anni fa, quando Cento batté la Fortitudo all’esordio per poi proseguire spedita verso il secondo posto in stagione regolare. Sarà difficile ripetere quell’annata, ma di certo partire col piede, come la Benedetto ha fatto contro Livorno, rappresenta un’enorme iniezione di fiducia per il, in vista dell’intenso tour de force come si legge sul calendario. Sorride Di Paolantonio, sorride il presidente Fava e sorride anche il gm, Renato: anche per lui, è stato un debutto coi fiocchi. "Ci tenevamo a cominciare bene, è stata una bella domenica – commenta soddisfatto –. Dobbiamo ancora conoscerci e conoscere le nostre avversarie, in un campionato che ha offerto subito delle sorprese e che resta ancora tutto da scoprire.