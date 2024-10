Scm apre una filiale in Slovenia e rafforza la presenza nei Balcani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Gruppo Scmunainternazionale a Lubiana, in, per l’area dei. Lavuole garantire ai clienti ine Serbia un supporto diretto, capillare e altamente specializzato, spiegano dall’azienda,ndo ladi Scm sul territorio. Inoltre si vuole favorire una sinergia maggiore con la rete di distributori in Croazia, Bosnia e nel resto dei. Giovedì scorso si è tenuta la cerimonia ufficiale con tanto di taglio del nastro. Erano presenti l’ambasciatore italiano in, Giuseppe Cavagna, il direttore di Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Giacomo Ricciotti, e il sindaco di Trzin, Peter Ložar. La nuova sede offre oltre 1.600 metri quadrati con due technology center, uno dedicato alla falegnameria artigiana e l’altro a produzioni industriali personalizzate e di design.