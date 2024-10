Rischio chimico per l’uva sultanina richiamata dai supermercati | i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un nuovo richiamo di prodotti alimentari mette all’erta i consumatori italiani, conpresente in un supermercato che è stato oggetto di una nota di richiamo (dell’azienda stessa) per possibili rischi. L’allarme, infatti, è stato diramato per possibile contaminazione chimica del cibo che si trova negli scaffali deiDecò, con la catena stessa che ha pubblicato sul proprio sito la nota in cui viene chiesto ai propri clienti di non consumare il prodotto stesso. Tracce di pesticida nelL’allarme lanciato dalla catena diDecò arriva dopo un controllo fatto suldi Noberasco, brand che produce i propri prodotti in località Paletta a Carcare, in provincia di Savona. Dalle analisi, infatti, è emersa la possibile presenza del principio attivo Chlorpyrifos, un pesticida usato per uccidere insetti e vermi.