Previsioni meteo per Roma e Lazio – 2 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nuvolosità in transito sucon peggioramento serale e arrivo di piogge e temporali., la giornata di mercoledì 2sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare in transito, senza fenomeni di rilievo nelle ore diurne. Durante il giorno, il cielo presenterà alternanze di nubi e schiarite, mantenendo il clima stabile e asciutto. Tuttavia, tra la sera e la notte, si prevede un peggioramento delle condizionicon l’arrivo di piogge e acquazzoni. Le temperature oscilleranno tra i +15°C al mattino e i +25°C nel pomeriggio, mantenendo un clima mite.Nel, la situazione sarà simile, con nuvolosità in transito su tutta la regione durante la giornata. Possibilità di locali piogge sparse saranno inizialmente concentrate sui settori settentrionali, estendendosi poi verso quelli meridionali.