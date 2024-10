Pavard sull’addio di Griezmann alla Nazionale | Un esempio per tutti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Benjaminsi è espresso in meritodecisione di Antoinedi dire addiofrancese. Parole di stima e apprezzamento nei riguardi del conda parte del nerazzurro. IL SALUTO – Benjaminha concesso all’Equipe un’intervistadi Antoinepropria. Il difensore francese si è così riferito al tema: «Ho molto rispetto per quello che ha fatto per la Francia. Penso che possiamo tranquillamente dire che è uno dei più grandi giocatori nella storia della nostra. Abbiamo perso Hugo Lloris, Olivier Giroud, Raphaël Varane negli ultimi mesi, ora Antoine. Si tratta di leggende, è dura vedere questi giocatori andarsene. Adesso dobbiamo voltare pagina e scriverne una nuova».