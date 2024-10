Parma-Cagliari 2-3 | Piccoli riporta gli isolani al successo all' ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 30 settembre 2024 – Ilsbanca il Tardini battendo ilpadrone di casa con un pirotecnico 3-2 e ritrova la via del. A farla da assolute padrone in terra ducale sono state le emozioni, arrivate già nelle prime battute di gara: ilè infatti partito in maniera arrembante e, dopo essersi visto annullare il vantaggio di Mina al 6’, ha continuato a spingere venendo ripagato dal gol di Zortea al 34’. Dopo la pausa di metà gara, grazie anche ai cambi, è però arrivata la reazione delche ha riacciuffato il risultato con il mancino vincente di Man. Incassato il pari, ilha saputo riordinare le idee e al 75’ ha rimesso la freccia del sorpasso con la perla dal limite di Marin.