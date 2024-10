Obliteratrice rotta | raffica di multe ai ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alla stazione ferroviaria di Luzzara, ormai da tempo, l’per i biglietti di viaggio risulta fuori uso. Ma a bordo dei treni, pur se gli utenti si rivolgono subito al personale di bordo per segnalare la mancata operazione di convalida dei biglietti, si ritrovano sanzionati per una somma di cento euro. Anche perché, per evitare di pagare un abbonamento mensile perdendo i giorni precedenti l’avvio dell’anno scolastico, a settembre sono numerosi gli studenti che utilizzano solo biglietti per singole corse, ma che vanno obliterati ogni volta. Ma se l’non funziona? "Mia figlia – spiega una madre luzzarese, annunciando un sicuro ricorso contro la multa – ha iniziato quest’anno a usare il treno per recarsi a scuola a Guastalla.