Motociclismo Saltarelli chiude alla grande nel tricolore e pensa già al suo futuro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il pilota senigalliese a 39 anni è ancora veloce e non vuole saperne di lasciare le corse SENIGALLIA, 1° Ottobre 2024 – Con una gara strepitosa si è chiuso il campionato italiano velocità categoria Superbike del pilota senigalliese Simonedel TCF Racing Team che nella due giorni di gare a Imola ha ottenuto due ottimi quinti posti ottenendo il sesto posto assoluto in classifica generale, primo tra i privati. La gara di sabato è stata combattuta ma una partenza non buona ed un usura dei pneumatici non ha permesso adi osare un po’ di più. Diversa la gara di domenica, dove a dispetto del piazzamento finale il pilota senigalliese ha lottato finofine per le prime posizioni. “Ho fatto una gara incredibile, lottando per il podio fino all’ultimo giro. Sono partito forte, ero molto veloce, e sono stato per tutta la gara unico privato tra tutte le moto ufficiali.