Mariavittoria Minghetti in lacrime dopo la puntata del GF | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel corso delladi ieri del Grande Fratello sono stati affrontati svariati argomenti. Al temine della messa in onda, però, una concorrente ha avuto un crollo emotivo, ovvero,. La ragazza non ha molto apprezzato il modo in cui è stata definita da alcuni compagni d’avventura, sta di fatto che si è sfogata con alcune coinquiline. Il crollo diladel GFha avuto uno sfogoladi ieri del GF. La giovane si è confrontata dapprima con Helena Prestes e, successivamente, con Shaila Gatta. Entrambe hanno provato a dare conforto alla loro coinquilina, capendo il suo stato d’animo decisamente provato. Ad ogni modo, a causare il malessere dellaè stato il modo in cui è stata definita in