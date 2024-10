Le pagelle Quello di Figoli è un errore fatale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) SORZI 6. Serata stregata perché non deve fare nemmeno una parata e subisce due reti su cui non può nulla. Peggio di così per un portiere non può andare. TCHEUNA 6 (foto). Meno intraprendente del solito, da quella parte Vergani recupera la palla da cui nasce l’1-0. ZAGNONI 5,5. Involontario assist man per De Marco nel tentativo di sbrogliare l’incursione di Dagasso, sotto pressione va un po’ in difficoltà. ROSSINI 5,5. Non riesce a sbrogliare la mischia da cui nasce la rete di Briosco, poi ci pensaa completare la frittata. Unica sbavatura (grave) di una gara attenta. VERZA 6,5. Anticipo costante su Merola, che resta negli spogliatoi all’intervallo. Nella ripresa piazza un paio di break di grande qualità. PULETTO 6. Galleggia in mediana scambiandosi con Contiliano in regia, suo il primo tiro in porta dopo 30’. (10’st Mandelli 6.