L’arbitro Fabio Maresca sospeso dalla Uefa e dalla Serie A | ha minacciato di morte un calciatore

(Di martedì 1 ottobre 2024)è nei guai.italiano diA e internazionale è statodae Associazione italiana arbitri perché accusato di averediundurante una partita. Il fattaccio sarebbe accaduto durante la partita tra Al-Arabi e Kuwait SC, due squadre del campionato kuwaitiano. Secondo la denuncia presentata dall’avvocato del club Al-Arabi,avrebbeil giocatore Khaled Al-Murshed con la frase “Ti ucciderò”.Leggi anche: Atalanta-Como non si gioca: pioggia e campo allagato, partita rinviata di 24 ore Le gravi accuse controDi fronte a queste gravissime accuse, laha deciso di prendere dei provvedimenti nei confronti diitaliano era stato designato come quarto uomo per il match tra PSV Eindhoven e Sporting Lisbona, valido per la seconda giornata di Champions League.