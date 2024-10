Inchiesta ultrà Milan e Inter gli incontri con i calciatori | A Skriniar tremava la voce

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non solo l’insistente richiesta di biglietti e i presunti consigli tattici, l’ingerenza delle curve disecondo l’della procura meneghina è arrivata fino a incontrare fisicamente i, per chiedere spiegazioni, chiarire situazioni opache. Come quella del difensore slovacconella stagione 2022/2023, in scadenza di contratto e sempre più vicino al Paris Saint-Germain. La Curva Nord ha voluto vederci chiaro, incontrando proprio il calciatore, in accordo con la società, in un bar vicino a San Siro: «Va via al 100 per cento, si vede che aveva paura, glila», è stato poi riferito ad Andrea Beretta, tra gli indagati e già accusato dell’omicidio di Antonio Bellocco, altro elemento di spicco della tifoseria organizzata nerazzurra.