Inchiesta curve Lucci incontrò un ultras del Napoli prima dell’euroderby Gip | Biglietti destinati anche a uomini clan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Spuntaundelnelle quasi 600 pagine di ordinanza del Gip che ieri ha portato a 19 misure cautelari nei confronti di diciannove esponenti delledi Inter e Milan. Come riporta l’ANSA, in un passaggio degli atti, vengono citati i “rilevanti” rapporti tra Luca, caporossonero, con glinapoletani, in particolare con uno degli esponenti di spicco delle tifoserie della squadra partenopea (privo di qualsiasi rapporto con il club campano e i suoi vertici), al quale avrebbe procurato “centinaia di” della partita dei quarti di finale della Champions League, “almeno in parte (), ad appartenenti a ‘’ mafiosi della città partenopea”. La vicenda emerge in un passaggio dell’ordinanza del gip di Milano Domenico Santoro.