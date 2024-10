Incendio alla ‘Mondial Sughero’ | alta colonna di fumo in cielo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vezzano (Reggio Emilia), 1 ottobre 2024 – Momenti di paura e apprensione questa mattina a Vezzano sul Crostolo in via al Palazzo per undivampato all’interno dell’azienda. L’rme è scattato poco dopo le 11. È stata dunque allertata la centrale operativa del 115 che ha subito coordinato l’emergenza e inviato prontamente a Vezzano i vigili del fuoco arrivati urgentemente dal comando di Reggio. I pompieri hanno poi riportato la situazione di pericolo sotto controllo. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri. Sul luogo, oltre ai militari dell’Arma, ha pure operato la polizia stradale che ha gestito la viabilità. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento. Molte persone, in transito nella vicina strada statale 63, si sono accorti del rogo per la presenza dell’di