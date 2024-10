Il Piano urbanistico | In Giunta l’8 ottobre Regole più semplici e traffico più snello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Assessore Lodi, in tanti si chiedono a che punto sia la redazione del Pug anche a seguito delle tante osservazioni inviate da cittadini e associazioni. Ci dia un orizzonte. "Dopo mesi di studio e analisi delle osservazioni che ci sono arrivate – risponde l’assessore all’Urbanistica Nicola Lodi – le attività del Pug proseguono verso l’adozione definitiva da parte del nuovo Consiglio Comunale. In questi mesi, abbiamo fatto alcune modifiche in seguito a osservazioni che abbiamo ritenuto accoglibili e siamo pronti ad andare inmartedì 8, per definire le contro deduzioni da proporre al Consiglio affinché gli uffici possano elaborarle prima dell’adozione.