Il capo ultras Beretta | Nessuno ha mai fatto pressioni e minacce Con l’Inter un rapporto trasparente

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dal carcere parla Andrea, exdel, in galere per l’omicidio di Bellocco. Anche lui coinvolto nell’indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan. Oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni, catturate dall’Ansa, attraverso il suo avvocato.: «Per la finale di Champions a Istanbul avevamouna richiesta» «Con la società c’era un. Era a conoscenza delle problematiche e ci siamo sempre interfacciati con i responsabili della sicurezza e dei rapporti con le tifoseria per risolvere tutte le questioni.ha mai. Quando c’era bisogno di più biglietti li chiedevamo, quando c’era da organizzare trasferte ci rivolgevamo a loro».