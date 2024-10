Guida autonoma l’Inghilterra batte l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vi ricordate Kitt di ‘Supercar’? Negli anni ‘80 poteva sembrare che auto del genere, parlanti, intelligenti e capaci dirsi da sole fossero roba da finzione cinematografica. Oggi che invece le auto asono diventate realtà, all’orizzonte c’è un sempre più prossimo cambiamento del panorama urbano. Quelle completamente automatizzate però, essendo una tecnologia emergente, per avere pienamente successo dovranno conquistare innanzitutto la fiducia del grande pubblico. Ma per chi ancora crede che questa svolta nella rivoluzione automobilistica globale possa avvenire solo tra molti anni, dovrà ricredersi alla notizia che, con l’approvazione lo scorso maggio in via definitiva della legge Automated Vehicles Act (AV Act), consentirà già dal 2026 ai veicoli adi circolare sulle strade di tutto il Paese.